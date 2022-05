Geologia Il movimento delle placche che costituiscono la crosta terrestre potrebbe essere cominciato 3,8 miliardi di anni fa, molto tempo prima di quanto si pensava. Non è facile trovare tracce della crosta terrestre originaria e delle sue modifiche, scrive Agu Advances. Ma alcuni piccoli cristalli scoperti nella cintura di rocce verdi di Barberton, in Sudafrica, suggeriscono che il processo sia cominciato in un’epoca molto remota.