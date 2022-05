Dalla partizione del subcontinente indiano nel 1947 in seguito alla fine del dominio britannico, il Kashmir è una delle aree più contese al mondo. India e Pakistan reclamano la sovranità sul territorio che comprende l’Azad Jammu e Kashmir (chiamato anche Azad Kashmir) in Pakistan e il Jammu e Kashmir in India. Sia New Delhi sia Islamabad considerano il Kashmir parte della propria nazione.