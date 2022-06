è uno scrittore, pittore, musicista e film maker islandese nato nel 1962. In Italia sono usciti i suoi romanzi La volpe azzurra. Skugga-Baldur: una leggenda islandese (Mondadori 2006) e Mánasteinn. Il ragazzo che non è mai stato (Federico Tozzi Editore in Saluzzo 2019). Questa poesia è tratta dalla raccolta myrkar fígúrur (Mál og menning 1998). Traduzione dall’islandese di Dario Borso.