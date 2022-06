Petrolio Gli sversamenti di petrolio in mare potrebbero essere più frequenti di quanto si pensava. Un gruppo di ricercatori ha analizzato i dati relativi a più di 450mila chiazze di idrocarburi presenti nei mari e negli oceani, basandosi sulle immagini raccolte dai satelliti della missione Sentinel-1 dell’Esa tra il 2014 e il 2019. Sono state rilevate molte più chiazze rispetto alle previsioni, in alcuni casi dovute a eventi naturali, ma più spesso a perdite da piattaforme, oleodotti e navi. Complessivamente, il 94 per cento è legato alle attività degli esseri umani. La chiazze si concentrano entro 160 chilometri dalle coste e lungo le rotte navali. Secondo Science, i dati evidenziano la gravità dell’inquinamento marino causato dagli esseri umani.