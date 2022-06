Il capoluogo è Bari, che non è visibile nell’immagine. Si vedono invece Brindisi, uno dei principali porti della costa adriatica, e Lecce, nota per gli edifici in stile barocco costruiti tra la fine del cinquecento e la metà del settecento. L’immagine mostra anche le località turistiche di Otranto, sulla costa adriatica, da cui in una giornata limpida è possibile vedere l’Albania; e Gallipoli, sulla costa ionica, il cui centro storico sorge su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte in muratura costruito nel seicento.