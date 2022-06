In quattro nuovi manuali per le scuole superiori di Hong Kong che saranno pubblicati in autunno non si accenna al fatto che il territorio è stato una colonia britannica dai tempi della prima guerra dell’oppio, nel 1841, al 1997, scrive il Mingpao. I manuali fanno parte della campagna voluta dal presidente Xi Jinping per “modernizzare le scuole di Hong Kong, proteggere le giovani menti e crescere cittadini leali e patriottici”.