In assenza di ghiaccio marino per gran parte dell’anno, gli orsi si sono adattati a procurarsi da mangiare usando come piattaforme i blocchi che si staccano dalle montagne circostanti, e in particolare dal ghiacciaio Heimdal. Le due immagini, scattate dai satelliti Landsat 8 e 9 della Nasa, mostrano l’habitat degli orsi. Quella in alto è stata scattata il 6 aprile 2022, quando il ghiaccio marino era abbondante, quella in basso l’8 agosto 2021, quando era assente. In quest’ultima immagine si vedono i blocchi provenienti dal ghiacciaio Heimdal, usati dagli orsi per cacciare, principalmente foche, per più di 250 giorni all’anno, dalla fine di maggio all’inizio di febbraio.