Russia Maria Ovsyannikova ( nella foto ), la dipendente della tv pubblica arrestata a marzo per aver mostrato in diretta un cartello contro l’invasione dell’Ucraina, è stata fermata e denunciata per oltraggio alle forze armate dopo aver pubblicato messaggi di protesta sui social network.

Francia. Il governo ha presentato un’offerta da 9,7 miliardi di euro per acquistare il 16 per cento delle azioni dell’azienda elettrica Edf che ancora non controlla. Il 6 luglio il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato l’intenzione di nazionalizzare l’azienda per far fronte alla crisi energetica.