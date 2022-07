A Panamá si manifesta da due settimane per chiedere al governo d’intervenire contro il rincaro dei prodotti alimentari, dei medicinali, dell’elettricità e del carburante. Il 15 luglio i camionisti hanno bloccato l’autostrada Panamericana ( nella foto ), che collega il paese al resto dell’America Centrale. “Il presidente Laurentino Cortizo si è impegnato ad abbassare il prezzo della benzina in cambio della fine dei blocchi stradali, ma i sindacati non hanno accettato l’accordo”, scrive La Jornada.