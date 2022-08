Egitto Il 14 agosto quarantuno persone, tra cui diciotto bambini, sono morte in un incendio scoppiato nella chiesa copta Abu Sefein ( nella foto ), al Cairo, a causa di un corto circuito.

Etiopia Il governo ha annunciato il 12 agosto di aver completato la terza fase di riempimento della diga Grand ethiopian renaissance, anche se non ha ancora raggiunto un accordo con Egitto e Sudan. I paesi confinanti sono preoccupati per la minore portata del fiume Nilo una volta che la diga sarà entrata completamente in funzione.