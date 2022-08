Astronomia I dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb hanno permesso di ottenere immagini molto dettagliate di Giove. Sono visibili particolari del pianeta come gli anelli evanescenti, le due piccole lune Amaltea e Adrastea, le aurore ai poli, nuvole a grande altitudine e zone più scure intorno all’equatore. È visibile anche la grande macchia rossa, che nelle immagini ricostruite appare bianca.

Salute Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, nel 2019 il 44 per cento dei decessi per cancro nel mondo può essere attribuito a fattori di rischio potenzialmente modificabili. Fumo, alcol e obesità sono i tre che incidono di più. A livello globale, con misure di prevenzione più efficaci, si potrebbero evitare 4,4 milioni di decessi.