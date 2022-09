La casa automobilistica Tesla ha firmato il 9 agosto un accordo con il governo indonesiano per assicurarsi una fornitura di nichel del valore di cinque miliardi di dollari. L’Indonesia ha una delle maggiori riserve al mondo di questo metallo, indispensabile per la costruzione di batterie elettriche. Il 23 per cento delle materie prime essenziali per la produzione di questo tipo di batterie, secondo l’Us geological survey, si trova sul suolo indonesiano e l’industria mineraria del paese è la prima al mondo. Con il passaggio alle auto elettriche, l’Indonesia sta ricevendo investimenti da molti paesi, specialmente dalla Cina. Delle 23 fonderie presenti nel paese, infatti, 21 sono cinesi. “La politica di Jakarta sulle risorse di nichel non sta favorendo la crescita economica del paese, ma gli investitori stranieri”, scrive Asia Sentinel. Inoltre, la fusione del nichel provoca la dispersione di scorie nocive nelle falde acquifere e nell’oceano, inquinando gravemente l’ambiente.