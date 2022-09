Mare Alla riunione che si è svolta a New York sul trattato di protezione degli oceani, lo Un high seas treaty, non è stato raggiunto alcun accordo. Il trattato dovrebbe proteggere la biodiversità delle regioni di mare non soggette alle giurisdizioni nazionali. Al momento solo una parte minima è protetta, circa l’1 per cento. Il trattato dovrebbe estendere le aree protette, creare un sistema di monitoraggio, finanziare i paesi poveri e condividere le risorse genetiche degli organismi marini. Altri obiettivi sono il controllo dello sfruttamento minerario e della pesca. Una nuova riunione si dovrebbe tenere entro la fine del 2022. Rimane valido per molti paesi l’obiettivo di proteggere il 30 per cento degli oceani entro il 2030. Nella foto: Castagnole tropicali nel mar Rosso, in Egitto