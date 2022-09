Pesci I piccoli pesci pelagici, tra cui aringhe, alici e sgombri, sono tra i prodotti ittici più nutrienti e con le minori emissioni di gas serra. Secondo uno studio pubblicato su Communications Earth and Environment, hanno un profilo migliore della carne bovina, suina e di pollo. I ricercatori hanno analizzato l’apporto nutritivo e l’impatto ambientale dei prodotti del mare. Tra quelli a basso impatto ci sono anche i salmoni selvatici e i bivalvi, tra cui cozze e vongole, che però hanno un minore apporto nutrizionale. I grandi pesci pelagici, tra cui i tonni, sono nella media, mentre i calamari hanno un impatto più alto, simile a quello della carne suina. I crostacei, in particolare i gamberi, sono tra i prodotti più nocivi per l’ambiente.