Il cacatua ciuffogiallo (Cacatua galerita), un pappagallo diffuso in Australia, è in grado di modificare i suoi comportamenti per arrivare al cibo che si trova nei secchi della spazzatura domestici a Sydney. Molti abitanti hanno adottato degli accorgimenti per impedire ai cacatua di aprire i bidoni, per esempio pietre sui coperchi, ma in alcuni casi gli uccelli sono riusciti ad aggirarli. I cacatua, scrive Current Biology, sarebbero quindi in grado di risolvere problemi grazie all’innovazione e all’interazione sociale.