◆ La crisi climatica in corso potrebbe destabilizzare in modo irreversibile fino a sedici sistemi naturali terrestri. Si tratta di meccanismi che regolano il “funzionamento” del pianeta e che, se modificati, cominceranno ad autoalimentarsi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, con un riscaldamento del pianeta tra 1,5 e due gradi rispetto all’era preindustriale (l’obiettivo minimo dell’accordo di Parigi) si raggiungerebbero sei punti di non ritorno: il collasso dei ghiacciai della Groenlandia e dell’Antartide occidentale, lo scioglimento del permafrost, la perdita di ghiaccio marino nel mare di Barents, il collasso della corrente del Labrador e la morte delle barriere coralline più vicine all’equatore.