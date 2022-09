“Il 1 settembre la procura del Perù ha aperto un’inchiesta su alcuni funzionari indonesiani e peruviani sospettati di tortura, dopo la morte a Bali di Rodrigo Ventocilla, un peruviano transgender di 32 anni”, scrive la Reuters. Ventocilla era arrivato nel paese asiatico insieme al marito il 6 agosto per passare la luna di miele, ma era stato arrestato all’aeroporto per possesso di sostanze stupefacenti. L’11 agosto è morto in ospedale per “intossicazione”. La famiglia accusa la polizia indonesiana di trans­fobia e l’ambasciata del Perù d’inefficienza.