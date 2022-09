Il 18 settembre il presidente Joe Biden ha dichiarato, durante un’intervista in tv, che la pandemia di covid-19 “è finita”. Il commento, che la Casa Bianca ha cercato poi di minimizzare e contestualizzare, non è stato accolto bene dagli esperti di salute pubblica. “La campagna per il nuovo richiamo di vaccino va a rilento”, scrive Npr, “e ogni giorno almeno quattrocento statunitensi muoiono di covid-19”. Le parole di Biden infine non aiutano i democratici, che da settimane stanno cercando di far passare al congresso un nuovo piano di aiuti per rispondere alla pandemia.