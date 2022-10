Tra il 14 e il 17 ottobre le università nigeriane hanno ripreso le lezioni, dopo uno sciopero dei professori lungo otto mesi ( nella foto, una protesta sindacale a sostegno degli universitari ). Il sindacato dei docenti Asuu, che chiedeva al governo stipendi più alti e maggiori finanziamenti per l’istruzione superiore, ha revocato la mobilitazione dopo che un tribunale gli aveva ordinato di far riprendere le lezioni, spiega il quotidiano nigeriano The Guardian. Ma secondo l’Asuu il governo deve ancora soddisfare le richieste dei docenti. Gli scioperi negli atenei nigeriani sono frequenti (almeno quindici dal 2000) e molto lunghi. Su The Conversation un professore dell’università di Lagos sostiene che, senza gli scioperi, “le università pubbliche avrebbero già chiuso”.