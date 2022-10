A Burlington, nel North Carolina, Stati Uniti, un uomo di cui non sono state rese note le generalità ha chiamato la polizia dopo aver subìto un’aggressione. Mentre stava parcheggiando l’auto davanti a casa, una persona che indossava un paio di guanti gli ha puntato contro una pistola. Dopo una breve colluttazione, la vittima è riuscita a entrare in casa sbattendo la porta, lasciando fuori il malvivente, che è scappato. Gli agenti sono arrivati e hanno trovato una prova davanti alla porta: uno dei guanti. L’accessorio si è rivelato ancora più importante quando un poliziotto ci ha trovato dentro un dito, che probabilmente si era staccato dalla mano dell’aggressore perché era rimasto chiuso nella porta. Le impronte digitali sono state sufficienti per identificare Vernon Forest Wilson, 67 anni, che è stato arrestato con l’accusa di aggressione a mano armata.