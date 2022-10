In Francia e nel nord della Spagna, per un periodo compreso tra 1.400 e 2.900 anni, i sapiens avrebbero convissuto con i neandertal prima della scomparsa di questi ultimi, 39mila anni fa. L’hanno stabilito i ricercatori dell’università di Leida, nei Paesi Bassi, esaminando circa ottanta reperti trovati in diciassette siti archeologici. Secondo gli studiosi, la comparsa simultanea di oggetti ornamentali o strumenti di pietra suggerisce scambi culturali di idee e conoscenze, anche se non è ancora possibile dimostrare un’interazione diretta tra le due specie, scrive Scientific Reports.