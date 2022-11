Chi Ta-wei

Membrana

Add editore, 160 pagine, 20 euro

Nel 2100 l’umanità è migrata in fondo al mare per sfuggire alla crisi climatica. La nostalgica e introversa estetista Momo comincia un percorso in cui mette in dubbio la propria esistenza, la natura del corpo e la sua identità di genere.