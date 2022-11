L’elefante africano ha 63mila neuroni facciali e quello asiatico 54mila. Probabilmente è il mammifero terrestre che ne ha di più. Gli esseri umani, per esempio, ne hanno meno di novemila. Questi neuroni controllano i movimenti e il loro numero riflette la morfologia, le dimensioni e la destrezza facciali spiega Science Advances. Gli elefanti africani hanno infatti orecchie più grandi dei loro parenti asiatici e due punte all’estremità della proboscide che usano come pinze per afferrare con precisione gli oggetti.