Il funerale di Jo Marie “Jodie” Perryman, a Breckenridge in Texas, è stato particolare. “Ridevano tutti tantissimo”, racconta sua nipote Gracie. La signora aveva 81 anni, era malata di cancro, aveva rifiutato un intervento chirurgico e sapeva di avere ancora poco da vivere. Così ha preparato tutto per l’evento. Al funerale ognuno ha ricevuto una tavoletta per fare sedute spiritiche e un biglietto che diceva: “Restiamo in contatto”. “Era tutto molto tipico della nonna, aveva un grande senso dell’umorismo”, ha detto Gracie. “Ho anche provato a usare la tavoletta, ma non ha funzionato”.