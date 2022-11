◆ Un’estate particolarmente arida ha reso meno vivaci i colori delle foglie in gran parte degli Stati Uniti. Ma sui monti Adirondack, nello stato di New York, l’autunno non ha deluso le attese, come si vede dalle immagini scattate dal satellite Landsat 9 della Nasa.

La foto in alto mostra l’area intorno a Elizabethtown, una cittadina di circa mille abitanti definita la “porta orientale degli Adirondack”. A nordovest del centro abitato la foresta ha assunto colori intensi tra il giallo e l’arancione. Circa 30 chilometri a sud di Elizabethtown, a ovest della cittadina più piccola di North Hudson, gli alberi hanno invece assunto sfumature tra l’arancione e il rosso (immagine in basso). La Blue ridge road, che da North Hudson si snoda verso ovest, separa le riserve naturali di Hoffman Notch e Dix Mountain. Sia le cittadine sia le riserve si trovano all’interno del parco degli Adirondack, che si estende per quasi 25mila chilometri quadrati (circa un sesto dello stato di New York). Il parco, la cui superficie è detenuta per il 52 per cento da privati, ospita più di diecimila laghi e quasi 50mila chilometri di corsi d’acqua.