Il 7 novembre la polizia filippina ha accusato Gerald Bantag, il direttore generale del sistema penitenziario, ora sospeso, e il funzionario Ricardo Zulueta di essere i mandanti dell’omicidio di Percival Mabasa, scrive The Rappler. Mabasa era un noto giornalista radiofonico, meglio conosciuto come Percy Lapid, ed è stato ucciso a Manila il 3 ottobre mentre andava al lavoro. Il suo assassino si è costituito dopo la diffusione delle immagini dell’omicidio. Il giornalista era molto critico nei confronti dell’attuale governo e poco prima di essere ucciso, aveva accusato Bantag, nominato dall’ex presidente Rodrigo Duterte, di essere coinvolto in numerosi casi di corruzione.