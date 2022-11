La decisione della banca centrale nigeriana di cambiare alcune banconote ha scatenato il panico nel paese africano, mandando a picco la valuta nazionale, la naira, scrive Bloomberg Businessweek. Il piano, che prevede la sostituzione dei biglietti da 200, 500 e mille naira, “ha colto di sorpresa i cittadini, ma anche il ministro delle finanze Zainab Ahmed”. Il cambio dovrà avvenire in sei settimane a partire dal 15 dicembre, proprio nel periodo in cui i nigeriani si preparano alle festività natalizie. Il timore di restare senza banconote valide sta spingendo molte persone a cambiare i propri soldi in dollari, provocando la svalutazione della naira.