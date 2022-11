Il governo britannico è “totalmente impegnato” a risolvere il caso di Alaa Abdel Fattah, ha fatto sapere il primo ministro britannico Rishi Sunak in una lettera a Sanaa Seif, sorella dell’attivista e scrittore in carcere (nella foto, durante una conferenza stampa l’8 novembre). Sunak l’ha scritta il 5 novembre, prima di andare a Sharm el Sheikh, in Egitto, per l’apertura della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, Cop27. Il 6 novembre, giorno d’inizio del summit, Abdel Fattah, che ha la cittadinanza egiziana e britannica, ed è in carcere quasi ininterrottamente da dieci anni, ha annunciato di aver smesso di bere per rafforzare lo sciopero della fame che porta avanti dal 2 aprile. Il giorno dopo Sanaa Seif è arrivata a Sharm el Sheikh per fare pressioni a favore del rilascio del fratello. Alaa Abdel Fattah, protagonista della rivoluzione del 2011, è stato in carcere varie volte. Nel dicembre 2021 è stato condannato da un tribunale speciale a cinque anni di detenzione per “aver diffuso false informazioni”. Nell’aprile 2022 ha ottenuto la cittadinanza britannica, dato che sua madre, la matematica e attivista Laila Soueif, è nata a Londra nel 1956. Da allora i familiari hanno lanciato una grande mobilitazione per il suo rilascio.