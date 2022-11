Secondo una stima dell’Economist, il covid-19 avrebbe causato finora la morte di 19,8 milioni di persone nel mondo. La cifra ufficiale di 6,6 milioni di vittime è considerata infatti molto più bassa di quella reale, anche per la mancanza di dati in alcuni paesi, soprattutto quelli a basso reddito. Il modello per stimare le vittime della pandemia messo a punto dalla rivista britannica è basato sulle cosiddette morti in eccesso: la differenza tra le persone decedute per qualsiasi ragione in una determinata regione tra gennaio 2020 e ottobre 2022 e il dato previsto se non ci fosse stata la pandemia. Secondo l’Economist, c’è il 95 per cento di probabilità che il dato reale sia compreso tra 16,3 e 28,3 milioni di vittime.