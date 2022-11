1 Se lo guardi doppiato, perdi metà del piacere.

2 Smetti di tifare per Diana, non è una partita di calcio.

3 No, non sei l’unico a pensare che il nuovo Carlo sia troppo figo.

4 Nessun episodio sarà più commovente della diretta del funerale di Elisabetta.

5 Per colmare il vuoto dopo l’ultima puntata, buttati sul podcast di Meghan Markle.