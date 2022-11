Paleoantropologia La cottura del cibo potrebbe essere cominciata quasi 800mila anni fa. In un sito preistorico a Gesher Benot Ya’aqov, vicino al fiume Giordano, in Israele, probabilmente abitato da ominidi della specie Homo erectus, sono stati trovati i denti di due specie di pesci con segni di cottura. I denti, non carbonizzati, erano stati sottoposti a lungo a una temperatura moderata. Secondo Nature Ecology and Evolution, potrebbero essere la prova più antica della cottura del cibo.