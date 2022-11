Il 44 per cento del parco tematico della Lego è stato finanziato dalla regione coreana di Gangwon con obbligazioni per 150 milioni di euro che, giunte a scadenza, non sono state rimborsate. L’effetto domino sui mercati è stato immediato. Secondo il Financial Times, l’insolvenza su larga scala è improbabile, ma nel 2023 la recessione nel paese è inevitabile.