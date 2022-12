Pochi giorni dopo aver annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024, Donald Trump è stato molto criticato per aver organizzato una cena con alcuni estremisti. “C’era il rapper Kanye West (che oggi si fa chiamare Ye), che negli ultimi mesi è stato contestato per le sue posizioni antisemite”, racconta il Los Angeles Times. “E c’era anche Nick Fuentes, un suprematista bianco che in passato ha negato l’olocausto, è favorevole alla segregazione razziale, sostiene che gli ebrei dovrebbero essere espulsi dal paese e che il governo dovrebbe instaurare un regime cattolico autoritario”. Trump è stato criticato soprattutto dalle organizzazioni che combattono le discriminazioni e la violenza antisemita.