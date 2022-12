◆ Trentadue squadre nazionali e più di un milione di tifosi hanno raggiunto il Qatar per i mondiali di calcio, cominciati il 20 novembre. Quest’immagine, scattata dal satellite Landsat 9 della Nasa, mostra sei degli otto stadi dei mondiali, tutti situati nella capitale Doha e dintorni. I due stadi che non si vedono, l’Ahmad bin Ali e l’Al Bayt, si trovano rispettivamente pochi chilometri a ovest di Doha e 54 chilometri a nord. Sette stadi su otto sono stati costruiti dopo il 2010, quando la Fifa ha assegnato i mondiali all’emirato.

Il più grande, il Lusail, ha ottantamila posti ed è stato progettato per riprodurre le sfumature di luce e ombra delle lanterne fanar, diffuse nel mondo arabo. Ospiterà la finale, prevista il 18 dicembre. Lo stadio Al Janoub, situato in una parte della città nota per la pesca delle perle, è ispirato al dau, la tradizionale barca a vela araba. Lo stadio circolare Al Thumama, situato vicino all’aeroporto internazionale, somiglia al copricapo arabo gahfiya.