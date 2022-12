L’8 dicembre la Federal trade commission (Ftc, l’autorità antitrust degli Stati Uniti) ha aperto un procedimento per bloccare l’acquisizione dell’azienda di videogiochi Activision da parte della Microsoft, annunciata a gennaio del 2022 per la cifra record di 75 miliardi di dollari. Secondo la Ftc, spiega il New York Times, l’accordo è illegale perché darebbe al gruppo fondato da Bill Gates un potere eccessivo su chi ha la console per videogiochi Xbox e sugli abbonati ai giochi della Activision. “L’azienda, per esempio, potrebbe aumentare i prezzi per chi non usa l’Xbox per accedere ai giochi della Activision, o negargli del tutto l’accesso”. Un metodo simile, sostiene la Ftc, è stato usato dalla Microsoft dopo l’acquisizione del produttore di videogiochi Bethesda Softworks, conclusa nel 2021. Sull’accordo hanno aperto un’inchiesta anche le autorità antitrust del Regno Unito e dell’Unione europea. Le due aziende intendono finalizzare l’acquisizione entro il giugno 2023. ◆