Il presidente Joe Biden ha firmato una legge approvata d a l congresso per proteggere i matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutto il paese. Negli Stati Uniti queste unioni sono legali grazie a una sentenza del 2015 della corte suprema. “La nuova legge serve a proteggerle nel caso in cui la corte dovesse ribaltare quella sentenza, come è successo con il diritto all’aborto”, spiega la Cnn. Permetterà al governo federale e agli stati di riconoscere i matrimoni omosessuali purché siano legali negli stati in cui si sono svolti. Sono previste tutele per le organizzazioni religiose: la legge le protegge dal rischio di vedersi negare esenzioni fiscali o altri benefici per aver rifiutato di riconoscere questi matrimoni.