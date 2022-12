Il 12 dicembre l’esercito israeliano ha riconosciuto di aver ucciso “in modo non intenzionale” un’adolescente palestinese durante un raid a Jenin, nella Cis­giordania occupata. In mattinata il ministero della salute palestinese aveva denunciato la morte di Jana Zakarna, sedici anni, colpita alla testa sul tetto di casa mentre i soldati israeliani conducevano un’irruzione che ha portato a uno scambio di colpi con dei combattenti locali. Il sito palestinese Arab48 ricorda che da mesi in Cisgiordania sta aumentando la tensione.