◆ Un aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale, una soglia che potrebbe essere raggiunta entro dieci anni, farà scomparire il 20 per cento delle specie di falene. Un aumento di due gradi metterebbe invece a rischio il 40 per cento delle specie, uno di tre gradi il 60 per cento e uno di quattro gradi l’80 per cento, con una perdita di più di metà dell’habitat di questi lepidotteri. Per molti altri insetti le previsioni sono simili, scrive Die Zeit, che ricorda come la perdita di biodiversità sia strettamente legata alla crisi climatica. Gli insetti sono particolarmente a rischio, ma lo sono anche funghi, piante e vertebrati.