◆ Stimo Zerocalcare, ma credo che abbia trattato con leggerezza un argomento complesso come il 41 bis (Internazionale 1490). Non mi pronuncio sul caso specifico, ma confermo che la mafia è “una pietra da 120 tonnellate” sulla discussione intorno a questa forma di detenzione. Da avvocato, concordo con l’ipotetica incostituzionalità del 41 bis ma ci tengo a precisare che esistono molte possibilità di non applicazione del regime, non ultima la collaborazione con la giustizia, il che lo rende compatibile con la costituzione e i princìpi di rieducazione della pena (al contrario di quanto ritiene la corte costituzionale, che ha abolito l’ergastolo ostativo per i mafiosi che non collaborano, mandando in fumo decenni di lotta alle mafie).

Daniele Carrozza