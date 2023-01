Il 20 gennaio sono stati trovati nuovi documenti riservati nella residenza privata del presidente statunitense Joe Biden, nel Delaware. “Si tratta di sei documenti risalenti al periodo in cui Biden era vicepresidente, che avrebbe dovuto riconsegnare agli archivi nazionali”, spiega la Cnn. La perquisizione è stata fatta dall’Fbi dopo che la settimana precedente i collaboratori di Biden avevano annunciato di aver trovato documenti riservati nella stessa casa. Il presidente sostiene che la sottrazione di documenti non è stata intenzionale, ma la vicenda lo sta mettendo in difficoltà a livello politico**. **Intanto sono stati trovati documenti riservati anche a casa di Mike Pence, in Indiana, risalenti al periodo in cui il politico repubblicano era vicepresidente, durante l’amministrazione Trump.