Le stelle visibili a occhio nudo sono sempre di meno: nei posti in cui oggi se ne vedono 250 tra diciotto anni se ne vedranno cento. La causa è la rapida diffusione dell’illuminazione artificiale dovuta all’espansione delle città e alla crescita demografica, scrive Science. I dati di cinquantamila osservazioni fatte dal 2011 al 2022 dagli astrofili che hanno partecipato al progetto Globe at night in ventimila posti diversi del pianeta, mostrano che la luminosità è aumentata in media del 9,6 per cento all’anno, che equivale a un raddoppio ogni otto anni.