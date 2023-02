La provincia canadese della British Columbia ha lanciato un progetto sperimentale che depenalizza il possesso di piccole quantità di droghe pesanti come la cocaina, l’eroina, le metanfetamine e il fentanyl. Dal 31 gennaio gli adulti fermati con meno di 2,5 grammi di queste droghe non saranno arrestati e riceveranno informazioni sui servizi sanitari e sociali a cui chiedere aiuto. “Il progetto segue la politica del vicino stato statunitense dell’Oregon, che ha depenalizzato le droghe pesanti”, scrive il Globe and Mail. Dal 2016 diecimila persone sono morte per overdose nella British Columbia, un dato che ha portato l’opinione pubblica e le forze politiche a chiedere una strategia diversa sulle dipendenze.