La piattaforma streaming Disney+ non permette più di vedere a Hong Kong una puntata dei Simpson in cui si fa riferimento ai campi di lavoro cinesi. Già nel 2021 era sparito un episodio in cui si citava il massacro di piazza Tiananmen del 1989. La censura applicata nella Cina continentale è ora diffusa anche nell’ex colonia britannica . Bbc