Un terzo caso di guarigione dall’hiv è stato documentato in uno studio pubblicato su Nature Medicine. Il paziente, un uomo di 53 anni, assumeva i farmaci antiretrovirali, che limitano ma non eliminano il virus. Poi, in seguito a una diagnosi di leucemia mieloide acuta, l’uomo ha ricevuto un trapianto di cellule staminali. Le cellule donate avevano una mutazione genetica del recettore ccr5, usato di solito dal virus per entrare nelle cellule. I test eseguiti nove anni dopo hanno dimostrato che il virus non si replicava più.