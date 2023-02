Il 17 febbraio la banca d’investimenti China Renaissance ha reso noto di aver perso i contatti con il fondatore e amministratore delegato Bao Fan ( nella foto ). Secondo il Financial Times Bao Fan stava per spostare gli uffici del gruppo dalla Cina continentale e da Hong Kong a Singapore, allontanandosi così dal controllo del governo cinese. La sparizione ha allarmato le borse: in cinque giorni il titolo della banca è sceso di 28 punti. Negli ultimi anni sono scomparsi per periodi più o meno lunghi il fondatore del colosso industriale e assicurativo Fosun, Guo Guangchang, il consulente d’investimenti Xiao Jianhua e Jack Ma, il fondatore della multinazionale tecnologica Alibaba.