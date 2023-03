In Russia l’intensificarsi degli attacchi di droni ucraini sta mettendo in grave imbarazzo il Cremlino, scrive Meduza. Il 28 febbraio è stato colpito un terminal petrolifero a Tuapse, a trecento chilometri dal confine ucraino, e un altro drone è stato abbattuto vicino a un impianto della Gazprom a cento chilometri da Mosca. Altri attacchi sono stati registrati nelle regioni di Belgorod e Bryansk, e lo spazio aereo di San Pietroburgo è stato chiuso a causa di un oggetto non identificato.