La pandemia di covid-19 è stata probabilmente causata dalla fuoriuscita non intenzionale di un virus da un laboratorio cinese. Lo scrive il Wall Street Journal basandosi su documenti del dipartimento dell’energia statunitense, e l’Fbi concorda. Altre agenzie dell’amministrazione Biden hanno invece opinioni diverse. Una missione dell’Organizzazione mondiale della sanità in Cina per studiare le origini del virus è bloccata a causa di divergenze con Pechino.