“Il 27 febbraio il governo cileno del presidente Gabriel Boric ha cominciato a inviare i militari nel nord del paese, alla frontiera con il Perù e la Bolivia. L’obiettivo è gestire la crisi migratoria e l’aumento di persone che arrivano attraverso vie irregolari”, scrive Infobae. La misura, che resterà in vigore per novanta giorni, riguarda le regioni di Arica, Parinacota, Tarapacá e Antofagasta dove sono in aumento crimini associati al traffico di esseri umani, armi e sostanze stupefacenti. I militari potranno fare controlli e fermare chi sospettano possa aver commesso qualche irregolarità. La misura approvata dal governo stabilisce che i militari possono usare la forza e le armi solo in casi estremi.