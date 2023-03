La notte si riconoscono più facilmente grazie alle luci al neon usate per attirare i clienti. Sono auto parcheggiate per le strade del Cairo, in Egitto, che vendono caffè e altre bevande tradizionali. Jeep, Maggiolini e anche Fiat 127 degli anni ottanta: ogni macchina è personalizzata con luci, cartelli e altri accessori. “Il rito del caffè sembra essersi spostato dalle sale dei locali ai bagagliai di queste auto”, dice la fotografa francese Nathalie Guironnet, che tra la fine del 2021 e il 2022 ne ha fotografate alcune e ha intervistato le persone che ci lavorano.