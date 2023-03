Ecuador Il 3 marzo la procura del paese ha chiesto la custodia cautelare in carcere per l’ex presidente Lenín Moreno, che ha governato dal 2017 al 2021. Moreno è accusato di aver partecipato a un sistema corruttivo che prevedeva la riscossione di 76 milioni di dollari in tangenti.

Canada Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato che nominerà un relatore speciale per indagare sulle presunte interferenze della Cina nelle elezioni del 2021. Da giorni l’opposizione accusava il premier di non aver fatto abbastanza per far luce sulla vicenda.